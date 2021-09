Le Covid Safe Ticket obligatoire en Wallonie dès la mi-octobre

Le Covid Safe Ticket (CST) sera obligatoire en Wallonie dès la mi-octobre, a annoncé le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, à la sortie des discussions.

Où ?

Le Covid Safe Ticket sera obligatoire dans les discothèques, le secteur Horeca, donc dans les cafés et des restaurants à l’exception des terrasses, dans les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès, ainsi que dans les établissements du secteur culturel, récréatif et festif. Il sera également nécessaire dans les maisons de repos et de soins.

Quand ?

Il entrera en vigueur dès que la loi sera votée dans une vingtaine de jours, a expliqué Elio Di Rupo. Soit mi-octobre, et ce, jusqu'au 31 décembre sauf si la situation sanitaire s'améliore.