La chronique «Déjà vu»: Petits torpillages entre amis

Au cours de l’histoire, la France n’a pas eu maille à partir qu’avec la « perfide Albion » : les fâcheries avec les Etats-Unis et l’Australie ne datent pas de l’affaire des sous-marins.

Avant le voyage officiel du Président Kennedy en France, en juin 1961, la volonté du général de Gaulle d’accroître la puissance militaire et économique de la France causa de vives tensions avec les Etats-Unis. - AFP.

Le 17 septembre dernier, sur ordre de l’Élysée, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rappelait à Paris les ambassadeurs de France en poste aux Etats-Unis et en Australie, suite à la résiliation par Canberra d’un contrat de 56 milliards d’euros pour l’achat de douze sous-marins français en faveur de submersibles américains.

Si la mesure diplomatique est d’une gravité exceptionnelle – jamais cette étape n’avait été atteinte – les relations de la France avec les Etats-Unis et l’Australie ont historiquement toujours été houleuses et compliquées.

Vis-à-vis de Washington, tout avait pourtant bien commencé. La France participa activement à guerre d’Indépendance américaine contre la Grande-Bretagne et, cent ans plus tard, en 1886, elle offrit à la jeune nation son monument le plus emblématique en gage d’amitié : la statue de la Liberté, œuvre du sculpteur français Auguste Bartholdi.