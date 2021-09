Dans un précédent billet sur la concurrence des tours s’étonner que et s’étonner de ce que, j’avais préféré ne pas trop charger la barque et remettre à plus tard un commentaire sur une variation apparemment proche : demander que et demander à ce que. Trois vagues de covid m’avaient un peu fait oublier cette promesse, qu’un lecteur attentif me rappelle aujourd’hui. Avec ce commentaire : « sujet fort intrigant et déroutant ! » Démêlons donc l’intrigue, en évitant la déroute.