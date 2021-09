Antony Hermus: «Célébrer les traditions et être curieux de la nouveauté»

Antony Hermus, futur chef permanent du Belgian National Orchestra, est à Bruxelles ce vendredi pour un concert avec le saxophoniste Simon Diricq et son futur orchestre à Bozar. Un homme enthousiaste et passionné, qui succédera à Hugh Wolff dès la saison prochaine.

portrait

Dès les premiers instants, on le sent heureux d’être là. Enthousiaste, débordant d’une belle énergie et d’une envie de partager autour de la musique. Fraîchement nommé chef permanent du Belgian National Orchestra (BNO), le Néerlandais Antony Hermus, 48 ans, prendra officiellement ses fonctions en septembre prochain mais est présent à Bruxelles cette semaine pour un concert à Bozar avec le saxophoniste Simon Diricq et son futur orchestre. L’occasion de prendre le pouls, et de démarrer en douceur cette mission qui l’occupera notamment ces prochaines saisons.