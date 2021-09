L’ancien propriétaire du club bruxellois est poursuivi pour des irrégularités présumées lors de la vente du club à Marc Coucke en 2017, tout comme Herman Van Holsbeeck et Jo Van Biesbroeck.

L’intégralité de l’ancienne direction du club de football d’Anderlecht a été inculpée pour son rôle dans la vente du club à l’homme d’affaires Marc Coucke. Roger Vanden Stock, ancien propriétaire, Herman Van Holsbeeck, ex-manager général, et Jo Van Biesbroeck, précédent CEO, ont été inculpés de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment.

L’avocat de Vanden Stock, Maître Laurent Kennes, a pris la parole auprès de nos confrères de la RTBF suite à ces dernières nouvelles.