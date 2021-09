Fermeture de Logistics Nivelles - Les travailleurs de Logistics Nivelles attendent toujours une annonce de la direction (2)

Kuehne+Nagel, le groupe dont dépend Logistics Nivelles, dit comprendre, par communiqué, l'émotion liée à l'annonce de son intention de fermer le site nivellois, mais ne pas accepter la violence. Les responsables invitent les représentants du personnel à entamer "au plus vite" la phase de consultation de la loi Renault, qui encadre les licenciements collectifs. Sur place, devant l'entreprise en grève, les travailleurs disent pour leur part attendre que la direction vienne leur annoncer en personne les décisions communiquées mercredi en conseil d'entreprise.

Mercredi, à l'issue du conseil d'entreprise extraordinaire au cours duquel la direction a fait part de son intention de fermer Logistics Nivelles en octobre 2022 et de procéder au licenciement collectif de 249 membres du personnel, les permanents syndicaux avaient demandé à la directrice du site d'annoncer elle-même cette mauvaise nouvelle aux travailleurs. Elle s'était cependant retranchée dans un bureau, et a discrètement quitté les lieux dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Nous attendons toujours que la direction vienne annoncer sa décision aux travailleurs. Nous avons repris contact ce matin et elle nous répond qu'elle voulait bien rencontrer les représentants du personnel dans un lieu sécurisé. Et que la communication aux travailleurs, elle, se fera par écrit. Nous, nous restons sur notre position, les travailleurs sont ici et attendent: la balle est dans le camp de la direction", indique sur place le permanent syndical CNE Didier Lebbe.