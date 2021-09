Cyclisme: les chiffres des 100 ans d’existence des Mondiaux (vidéos)

En attendant le couronnement dimanche à Louvain de cette semaine riche en émotions, retour en chiffres sur les faits majeurs de cette course à dimension internationale.

3 : Cinq coureurs détiennent le record de victoires (3) aux Mondiaux sur route : Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx, Oscar Freire et Peter Sagan. Le Slovaque est le seul à avoir réussi à s’imposer lors de trois éditions successives (2015, 2016, 2017).

5 : Le maillot arc-en-ciel, apparu en 1927 et porté durant un an par le vainqueur des Mondiaux, est une tunique blanche comportant cinq bandes de couleurs différentes (bleue, rouge, noire, jaune, verte). Ces bandes symbolisent les cinq continents (Amérique, Europe, Afrique, Asie et Océanie), à l’image des anneaux olympiques.