Le vélo de route séduit de plus en plus de femmes

La pratique, essentiellement masculine, tend à se féminiser. Les ventes grimpent, des clubs se créent et il n’est plus rare de croiser des groupes de femmes sur les routes.

De plus en plus de femmes se mettent au vélo: les clubs ouvrent désormais des sections femmes, des clubs féminins ou des groupes sur les réseaux sociaux se forment. - Belga.

Avant, quand on roulait en vélo, on croisait des groupes d’hommes. De temps en temps, il y avait avec eux une femme, mais c’était très rare. Maintenant, c’est rare de croiser un groupe d’hommes sans femmes ! » Cette observation, c’est Ludivine Henrion qui la fait. Cette ex-coureuse, deux fois championne de Belgique, est aujourd’hui responsable du cyclisme féminin à la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB). Pas de chiffre précis sur le nombre d’adhésions féminines, mais notre interlocutrice est formelle. « C’est en constante augmentation depuis plusieurs années. » Et la crise aurait donné un bon coup de pédale à cette tendance : les clubs ouvrent désormais des sections femmes, des clubs féminins ou des groupes sur les réseaux sociaux se forment.