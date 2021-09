Carte blanche: une fois pour toutes, empêchons la twittosphère de se substituer à la politique et au journalisme

Alors que j’enseigne depuis tant d’années les technologies qui sous-tendent le fonctionnement des réseaux sociaux, je me réjouis chaque jour un peu plus de n’être utilisateur d’aucun d’entre eux. Cette carte blanche rédigée dans l’urgence est une réaction allergique à deux tweets envoyés par deux de mes pourtant éminents collègues universitaires, et abondamment relayés à tort par la presse et les médias ces derniers jours : le premier remettant en question la prise de parole de notre Premier ministre au sujet de la stratégie vaccinale et le deuxième attaquant avec une virulence rare le célèbre Professeur Didier Raoult, l’accusant d’être responsable de milliers de victimes du Covid. J’affirme que les deux tweets sont particulièrement malvenus, et que mes chers collègues devraient redoubler d’attention.

Délire nécrologique

On sait avec certitude aujourd’hui que les réseaux sociaux sont responsables de plusieurs dérives extrêmement dommageables telles, avant tout, la propagation accélérée de la désinformation. Dire de Didier Raoult qu’il est responsable de milliers de victimes, au-delà des risques inconsidérés que mon collègue encourt en s’attaquant à un personnage que le covid a déifié, s’avère tout aussi sujet à l’analyse critique que les propos totalement contraires tenus par ce même gourou (quand il prétend que Marseille peut déplorer beaucoup moins de décès que Paris). On nage en plein délire nécrologique. Et la presse ne devrait en aucun cas relayer de pareils tweets sans auparavant les avoir dûment vérifiés, par exemple, en interrogeant celui qui les propage sur la nature de ses sources et le sérieux de sa démarche comptable.

Lire aussi Emmanuel André réagit après ses propos virulents envers Didier Raoult

Délires complotistes

La deuxième catastrophe planétaire imputable aux réseaux sociaux est la polarisation des utilisateurs, clairement prouvée et éprouvée dans le cas des élections américaines, avec la radicalisation des deux partis majoritaires, les délires complotistes que les algorithmes de recommandation se plaisent à amplifier et les attaques aux fondements de la démocratie (tels les chambres des députés). Un tweet attaquant Raoult n’aura comme unique conséquence que la radicalisation des pro et des anti-Raoult, le contraire de ce que la science réclame, une science qui se doit de convaincre par les faits et les quantités, plutôt que par les armes et la tonitruance des invectives. Même les responsables politiques français n’ont osé aller jusque-là, afin de calmer le jeu et rallier un maximum d’indécis à la vaccination.

Lire aussi Les réseaux sociaux restent ambigus face à la désinformation sur les vaccins

Finalement, une épidémie de dépression, surtout chez les plus jeunes, est le résultat de la concurrence narcissique que mènent les influenceurs entre eux (et nos épidémiologistes et virologues n’en sont pas épargnés), laissant sur le bas-côté du Web tous ceux accablés qui ne parviennent pas à se hisser au sommet des « likes ».