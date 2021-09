Réduction des surfaces de bureaux: les locataires dictent les règles

Ce n’est plus un secret : beaucoup d’entreprises, belges ou internationales, présentes sur le sol bruxellois cherchent à réduire leurs surfaces de bureaux, généralisation du télétravail oblige. Daniel Coltof peut en témoigner. Fondateur de Business Space, un cabinet de conseils dont la clientèle est constituée à 100 % de locataires, ce professionnel de l’immobilier de bureaux affirme n’avoir jamais connu une situation pareille. « Et pourtant, j’ai déjà vécu trois autres crises du secteur », affirme-t-il. « Aujourd’hui, nous sommes en passe de finaliser une vingtaine de missions. Le plus incroyable est que 80 % d’entre elles concernent des surfaces à réduire entre 30 et 50 %. C’est énorme ! »