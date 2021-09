Pour soustraire les bâtiments aux risques d’inondation, des bâtiments sur pilotis pourraient être construits in situ et éviter des déplacements de population. Des aménagements du sol permettraient d’ouvrir des espaces collectifs et privatifs. « Il faut éviter de répondre à la carence en logement par des bâtiments provisoires, une fausse solution qui entraîne une pollution et un gaspillage à la construction et à la démolition », relève l’architecte et urbaniste Daniel Dethier.