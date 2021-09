François Honoré, CEO de The Third Territory: «Nous voulons développer des territoires écolonomes»

Quel est votre parcours professionnel ?

J’ai commencé comme employé dans une ASBL puis j’ai créé en 2005 GeoConsulting, un bureau d’études et de conseils géomarketing dédié au commerce et à l’immobilier en général (résidentiel, bureaux, logistique, de loisir, de service…). Il y a environ un an, je suis devenu CEO de The Third Territory (T3), un groupe qui réunit GeoConsulting et UPcity, un bureau de consultance spécialisé dans le secteur public et l’équilibre, la gestion et le développement des territoires.

Pourquoi avoir créé cette nouvelle entité qui inclut aussi le service public ?