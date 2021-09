Abel Quentin: «Faire le voyou m’amuse»

Entretien

Jean Roscoff, le personnage principal du Voyant d’Etampes, doit peut-être à son patronyme, inspiré du port du Finistère (Bretagne), de devoir affronter vents contraires et tempêtes. Rien ne lui est épargné, même quand, enfin, et pour reprendre du poil de la bête, il vient à bout du long travail entamé des années plus tôt de retracer la biographie de Bob Willow, obscur poète américain mort dans les années 60. Plutôt que de l’apaiser, l’entreprise sera plutôt le début de ses ennuis. Pris dans le tourbillon de la « cancel culture », pour n’avoir pas explicitement mis en évidence que Willow était noir, il n’en faut guère plus pour qu’il se retrouve taxé de xénophobie, et son essai, improbable succès de librairie, dépiauté jusqu’à la moindre virgule.