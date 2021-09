Thibau Nys avant la course des espoirs aux Mondiaux: «Je ne me sens pas comme un favori»

À 18 ans à peine, Thibau Nys est devenu, le 11 septembre dernier, champion d’Europe espoirs, c’est-à-dire la catégorie des moins de 23 ans. Il est dès lors très attendu vendredi, lors de l’épreuve en ligne des Championnats du monde de cyclisme sur route. Mais il se voit plutôt comme un outsider.

« Je ne me sens pas comme un favori, c’est un Championnat du monde », a expliqué Nys, jeudi, en conférence de presse. « Il y a ici beaucoup de gars qui ont couru beaucoup plus de courses que moi, y compris au niveau WorldTour. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne me considère pas comme l’un des plus forts du peloton. Je suis plutôt un outsider si ça arrive au sprint. »