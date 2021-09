«L’Asturienne»: les patrons liégeois et leurs ouvriers espagnols

Le nouveau livre de Caroline Lamarche est abondamment illustré. L’Asturienne est l’histoire de la société autrefois florissante qui portait ce nom mais aussi et surtout les portraits et les parcours des hommes qui l’ont dirigée, de leurs femmes, des travailleurs qui étaient les forces vives. Dans le contexte d’époques troublées par des guerres, des conflits, des accidents… Tout ce qui inscrit une saga familiale dans l’histoire industrielle, sociale et politique se trouve réuni dans un récit fluide et pourtant marqué par de terribles secousses.