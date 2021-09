Alexander De Croo sur la crise des sous-marins: «Cette coopération n’est pas nécessairement choquante»

L’alliance entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis rendue publique la semaine dernière ne « choque » pas Alexander De Croo. Néanmoins, il aurait été préférable que les partenaires européens en soient informés à l’avance, selon le Premier ministre.

L’annonce du pacte de sécurité « Aukus » entre les trois pays a suscité de vives réactions, notamment à Paris. Les ambassadeurs français ont été rappelés à Washington et à Canberra, une démarche sans précédent entre alliés. Cependant, Joe Biden et Emmanuel Macron ont convenu d’arrondir les angles et de renvoyer le diplomate français à Washington.