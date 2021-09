Paul Lynch: «Il faut franchir ses ténèbres pour se transcender»

Deux hommes sur un bateau, à la dérive au milieu de l’océan. Avec « Au-delà de la mer », l’Irlandais Paul Lynch a écrit un roman brillant, sensible et touchant sur la condition humaine.

entretien

Au départ, c’est une histoire vraie. Deux pêcheurs du Mexique s’en vont en mer, la tempête fait rage pendant cinq jours, le moteur est détruit, les communications coupées, ils sont à la dérive au milieu de l’océan Pacifique. Un an plus tard, un seul d’entre eux refait surface sur une plage des îles Marshall. Un miracle. Ce fait divers, Paul Lynch l’a transcendé. Il y a tout de suite vu un sujet de roman. « J’ai eu un moment d’illumination », dit l’écrivain irlandais. « J’ai vu mes deux pêcheurs, Bolivar et Hector, aller vers la traversée des ténèbres, vers la folie. Il y avait là quelque chose d’assez profond pour que je me mette à l’écrire. »