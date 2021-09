Le président du Barça maintient la pression sur Koeman: «Si nous devons prendre une décision, nous la prendrons»

Même si Barcelone perd à Cadix ce jeudi soir (à 22 heures), l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman ne sera pas renvoyé. Du moins pas immédiatement. Le président Joan Laporta l’a affirmé quelques heures avant le match.

« Le futur de Koeman ne dépend pas du résultat d’aujourd’hui contre Cadix », a déclaré Laporta. « Nous sommes avec l’entraîneur, il est l’entraîneur de l’équipe première de Barcelone et nous voulons que les choses se passent bien pour lui. Les entraîneurs, et pas seulement Koeman, dépendent de leurs résultats et, dans le cas de Barcelone, du jeu proposé. Ce n’est pas un problème de prendre des décisions, et si nous devons en prendre, nous en prendrons. »