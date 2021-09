Jeunesse: ça ne tourne pas rond chez Gazhole et Crushiform

Histoires de cœur et dessins d’équerre. C’est l’équation improbable d’Il était une forme, album qui allie la géométrie et la poésie, oui oui ! Qu’on se rassure, il n’est pas besoin de réviser ses cours sur le cosinus et l’hypoténuse pour savourer cet album tout en angles droits et traits rectilignes, où les gentes demoiselles riment avec isocèle et les damoiseaux sont taillés au biseau. Simon Montel (alias Gazhole) et Marie-Laure Crushi (alias Crushiform) ont ressorti lattes et rapporteurs de leur trousse d’écolier pour composer un conte de fée aux contours trigonométriques. Même la narration réussit subtilement à prendre la tangente.