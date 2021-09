Tennis: vers un retour de Kim Clijsters en Fed Cup

À 38 ans, et malgré un bilan maigre de trois défaites en trois matches, la Limbourgoise n’a toujours pas fait de croix sur son fameux «Kim-back», lancé à la surprise générale en septembre 2019, déjà.

Désormais joueuse non-classée, Kim entame le tout dernier virage de sa carrière, mais non sans une certaine ambition puisqu’après Chicago, elle recevra une wild-card pour l’important tournoi d’Indian Wells, déplacé cette année du 6 au 17 octobre. Et si tout va bien, et là on parle presque plus d’un bilan physique que sportif, – on rappellera que depuis son retour annoncé, Kim a eu des problèmes aux deux genoux et aux abdos (sans parler du Covid-19 qu’elle a attrapé en janvier)–, alors, la Limbourgeoise pourrait faire son grand retour au sein de l’équipe belge de Fed Cup!