Le président tunisien Kaïs Saïed a officialisé la concentration des pouvoirs entre ses mains dans un décret publié mercredi soir. Dans le même geste spectaculaire, il a annoncé l’instauration future d’un nouveau régime politique et prononcé ainsi la fin de la IIe République en vigueur depuis janvier 2014.

Correspondance

Lorsque le 25 juillet dernier, au plus fort des crises sanitaire, financière, sociale et politique, Kaïs Saïed avait activé l’article 80 de la Constitution, gelé le Parlement, limogé le chef du gouvernement et pris la tête de l’exécutif, il était prévisible qu’il saisirait cette occasion historique pour remodeler les institutions comme il s’y était engagé lors de sa campagne électorale en 2019.