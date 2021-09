«Je connais la pression», «Tellement horrible de se battre pour le titre…»: joute verbale entre Hamilton et Verstappen

Après leur accrochage au GP d’Italie il y a deux semaines, Hamilton et Verstappen se retrouvent à Sotchi pour poursuivre leur duel pour le titre mondial en F1.

Toujours aussi serré et toujours plus tendu, le duel pour le titre en Formule 1 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a viré au jeu psychologique avant le Grand Prix de Russie de vendredi à dimanche.

Le Britannique a déclenché les hostilités en conférence de presse jeudi, en référence à leur accrochage lors de la manche précédente, dont le Néerlandais a été jugé « principalement responsable » par les commissaires de course, écopant de trois places de pénalité sur la grille de départ ce week-end.

« Je sais ce que c’est que de se battre pour son premier titre mondial. Pour moi, c’est la dixième fois (en quinze saisons, ndlr). Je connais la pression et les expériences qui vont avec, donc je peux comprendre », a glissé le septuple champion du monde, toujours très fin dans l’exercice.