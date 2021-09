La Wallonie adopte le pass sanitaire, Georges-Louis Bouchez pas euphorique

Le pass sera applicable le 15 octobre, notamment dans l’horeca, les hôpitaux, les lieux culturels. Le gouvernement wallon est unanime. Georges-Louis Bouchez, défavorable, se fait violence philosophiquement, et s’adapte.

A les entendre, ils étaient prêts depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, ils auraient pu conclure bien avant, si n’avait été l’obstruction de Georges-Louis Bouchez, du moins son hostilité à l’idée d’instaurer un Covid Safe Ticket, ou pass sanitaire, en bonne et due forme. L’anticonformisme du président du MR aura pesé dans la balance juste un temps. Celle-ci aura penché inexorablement en faveur du mécanisme de protection-contrôle-surveillance vis-à-vis duquel l’adhésion, auprès de nos responsables politiques, a grossi d’un coup sec dès lors qu’Emmanuel Macron a sorti l’artillerie mi-juillet en France, imposant depuis l’Elysée l’emploi du pass sanitaire dans l’Hexagone. La digue a sauté, depuis lors on suit, on s’aligne.