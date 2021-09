Orange lance une marque exclusivement mobile "hey !"

Orange Belgique se dote d'un petit frère: "hey !", a annoncé jeudi l'opérateur télécom. Ayant pour but de concurrencer Mobile Vikings ou Youfone, par exemple, "hey !" offre un service exclusivement mobile, à bas prix. La nouvelle marque est également 100% numérique et ne peut donc être achetée qu'en ligne.

Selon Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgique, de nombreux clients belges préfèrent les forfaits dans lesquels ils payent téléphone, internet et télévision auprès du même opérateur. Mais selon lui, il y a aussi de plus en plus de clients - l'entreprise estime à plusieurs centaines de milliers - qui recherchent quelque chose de différent, notamment une offre numérique sur un réseau solide. "Surtout depuis la pandémie, nous voyons apparaître de nouvelles habitudes et les datas deviennent encore plus importantes. Avec cette marque, nous voulons servir tous les segments", a déclaré le dirigeant. Il a également fait référence aux autres marchés où Orange est actif. "Avec Orange, nous nous concentrons sur les familles, "hey !" est davantage centré sur l'individuel."

La nouvelle marque propose des services exclusivement mobiles, via le réseau Orange. Avec ses trois formules, "hey !" reste, selon elle, juste en dessous des prix de la concurrence, . "Nous voulons secouer le marché avec notre offre", a ajouté le CEO.