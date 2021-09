Le guide pratique du Covid Safe Ticket à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre

Malgré les annonces en ordre dispersés durant le mois de septembre, l’utilisation du pass sanitaire devrait être la même peu importe l’endroit où l’on se trouve en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès le 1er octobre dans la capitale, un peu plus tard au sud du pays.

Perdu face à la cacophonie politique de ces dernières semaines autour du pass sanitaire en Belgique ? Suivez le guide.

Je suis Wallon ou Bruxellois

Elio Di Rupo (PS) l’a répété jeudi et on nous le confirme à bonnes sources : « La volonté en Wallonie est de coller au plus près de ce qui a été décidé à Bruxelles. » A moins d’une surprise de dernière minute, il ne devrait donc pas y avoir de différence fondamentale dans l’utilisation du pass sanitaire ou Covid Safe Ticket (CST) au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.