Télécoms: pour ses 25 ans, Orange Belgique s’offre une nouvelle marque

L’opérateur télécom lance Hey, une marque 100 % digitale qui s’adresse à des consommateurs à la recherche de prix bas et d’une abondance de data

Un quart de siècle de présence d’abord sous le nom de Mobistar, puis d’Orange, ce n’est pas rien. Pour l’occasion, l’opérateur télécom a annoncé un changement dans sa stratégie marketing. Il va désormais attaquer le marché des consommateurs via deux marques différentes et complémentaires. A côté d’Orange, il lance une nouvelle marque baptisée « Hey », qui s’adresse aux individus à la recherche d’un abonnement mobile seul, sans options, avec des prix agressifs et une abondance au niveau des data.

Hey casse les prix des données en proposant, parmi les trois formules tarifaires disponibles, un abonnement à 25 euros pour 40 GB. Hey cible aussi ceux qui préfèrent la simplicité d’une expérience 100 % digitale. Il n’y a pas de commercialisation dans un réseau physique de magasins ou via un call center. L’abonnement ne peut être acheté que sur internet.