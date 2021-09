Cyclisme: Arnaud De Lie, l’espoir wallon de… tout un pays

« Le dernier champion du monde chez les Espoirs ? Je dirais Frank Vandenbroucke… » Le Luxembourgeois n’était pas né lorsque le Ploegsteertois était à son apogée. Il l’était encore moins quand… Eddy Merckx remporta le titre dans la catégorie « amateurs » en 1964 !

C’était à Sallanches, au pied du Mont-Blanc, au terme d’une course somptueuse qui invitera la France à proposer une nouvelle fois le circuit savoyard, en 1980, avec au bout de la ligne, un certain Bernard Hinault…

Sur leurs terres, les espoirs belges ont tous les atouts : la connaissance du terrain et une sélection diablement forte. Emmenée par un coureur qui roule déjà chez les pros, médaille de bronze au chrono, Florian Vermeersch (Lotto-Soudal). Une sélection soutenue par un futur pro dans la même équipe, Arnaud De Lie et animée par le talent inné et naissant du… champion d’Europe récemment titré à Trente, Thibau Nys.