Roman noir: Jack Reacher confronté aux dégâts collatéraux des conflits

Pour retrouver une ancienne de West Point disparue, le héros de Lee Child découvre les bienfaits du travail en équipe et laisse parler son cœur… sans oublier ses poings.

Contrairement à ses habitudes, à la fin de Bienvenue à Mother’s Rest, Jack Reacher ne repartait pas en solitaire. Pour la première fois, il montait en voiture avec Michelle Chang, ex-agente du FBI, en direction de Milwaukee… Dès les premières lignes de Minuit, dernière limite, on sait que la romance a tourné court : « Jack Reacher et Michelle Chang passèrent trois jours à Milwaukee. Le matin du quatrième, elle était partie. » Car c’est bien elle qui s’en va, en lui laissant un petit mot : « Tu es comme New York. J’adore m’y rendre, mais je ne pourrais jamais y vivre. »