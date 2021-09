Allemagne: la CDU remonte dans les sondages

Les Allemands votent dimanche et abordent des élections indécises qui referment l’ère Merkel.

Après seize années de stabilité avec Angela Merkel, les Allemands s’apprêtent à entrer dans une zone de turbulences politiques. Les législatives de dimanche sont plus indécises que jamais avec les deux principaux partis au coude à coude mais qui n’auront pas la majorité d’après les derniers sondages. Ce qui laisse augurer de longs mois de négociations pour former un nouveau gouvernement. Un dernier sondage d’opinion réalisé mardi place le SPD en tête des intentions de vote avec 25 % des voix contre 22 % pour la CDU, 15 % pour les Verts et 11 % pour l’AfD (extrême droite).

Tous les partis ont jusqu’ici exclu de s’associer avec l’extrême droite mais une autre formation, les libéraux du FDP, crédités de 12 % des intentions de vote, se profile en faiseur de roi. Ils pourraient être le pivot d’une alliance à trois avec écologistes et conservateurs ou sociaux-démocrates.