Cyclisme: Binche accueillera le départ d’une étape du Tour de France 2022

Par Eric Clovio et Sébastien Close

Les Binchois et les amoureux de la petite reine se souviennent encore du passage du Tour de France. C’était le 8 juillet 2019, lors de la troisième étape de la Grande Boucle, entre la cité du Gille Binche et Epernay. Pour la première fois de son histoire, Binche était ville-départ de la plus grande épreuve annuelle de la planète. La première mais pas la dernière… Car d’après plusieurs sources bien informées, Binche accueillera une nouvelle fois le départ d’une étape du Tour.

On sait déjà que le Grand départ du Tour de France 2022 sera donné à Copenhague le vendredi 1er juillet. Les trois premières étapes auront lieu au Danemark avant le retour en France.