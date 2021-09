Coupe de Belgique: le tirage au sort des seizièmes de finale se tiendra ce vendredi à 16h

Un moment toujours très attendu pour les clubs amateurs qualifiés qui affronteront d’office un club de D1A, mais pas Seraing ou l’Union Saint-Gilloise. Ces deux clubs sont placés dans le pot avec 14 autres matricules. On retrouve six cercles de D1B (Deinze, Mouscron, Lommel SK, RWDM, Lierse, Westerlo), cinq de Nationale 1 (Dender, Knokke, Tirlemont, Sint-Eloois, Francs Borains), deux de D2 Amateurs (la RAAL et Belisia Bilzen) et un de D3B ACFF Amateurs avec Onhaye, le Petit Poucet namurois. Ces matches se dérouleront le 26, 27 ou 28 octobre en fonction des communes et des diffusions des chaînes de télévision.