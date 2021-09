Déficit, dette: toutes les entités fédérées sont frappées

1

Wallonie : le Graal de l’équilibre ordinaire

En Wallonie, il y a définitivement budget et… budget. En début de législature pour son plan de transition puis dès 2020 avec l’impact de la crise sanitaire, le gouvernement PS-MR-Ecolo a en effet décidé de faire la part des choses entre le budget dit « courant », un budget « transition et relance » et un budget « impact covid ». Et en quelque sorte, de distinguer l’ordinaire de l’extraordinaire. Le conclave gouvernemental de la semaine prochaine devra intégrer une quatrième dimension : les conséquences financières des inondations catastrophiques de juillet.