La Belgique croule sous une dette de 581 milliards: quelles sont les pistes de solution?

1

Wallonie : le budget « base zéro » changera la donne

La Wallonie ne pourra pas éternellement creuser ses déficits et alourdir sa dette. Depuis deux ans, avec la crise sanitaire puis les inondations, le gouvernement wallon travaille contraint et forcé pour « la bonne cause » : le soutien aux victimes qui se négocie entre partenaires de majorité, mais n’est pas remis en question. La priorité absolue va aux aides directes et souvent inconditionnelles avec l’objectif, maintes fois répété, de « ne laisser personne au bord de la route. »

Une telle politique est-elle tenable : en début de conclave, les ministres seront briefés par Jean Hilgers (Banque nationale) qui préside la commission de la Dette uniquement composée d’experts universitaires et qui dira notamment au gouvernement jusqu’où il peut creuser le trou.