Alexander De Croo: «Le lien transatlantique est important, mais il n’est pas le seul»

Depuis New York, Alexander de Croo a réitéré jeudi le soutien affiché par l’ensemble de l’Union européenne envers la France au sujet de la crise diplomatique en cours avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. S’il eût été « préférable que les partenaires européens eussent été informés à l’avance » du projet d’alliance annoncé le 15 septembre par Washington, Londres et Canberra, le Premier ministre belge a toutefois ajouté que ladite alliance baptisée Aukus n’était « pas forcément une mauvaise chose, du point de vue européen ». « Dans un sens plus large », a-t-il suggéré, « cela montre que nous autres Européens pouvons aussi avoir d’autres alliances stratégiques. Le lien transatlantique est important, mais il n’est pas le seul. »