Le gel hydroalcoolique, source d’accidents domestiques

5.170 appels au Centre Antipoisons en 2020. Et déjà 10 % de plus sur les six premiers mois de 2021. Le confinement aura augmenté la source des accidents de la vie courante.

Les accidents domestiques auraient-ils changé de nature pendant la crise sanitaire ? Toujours est-il qu’en 2020, le Centre Antipoisons a vu une augmentation spectaculaire de 62,7 % des cas liés aux biocides, auquel appartiennent les gels hydroalcooliques et les produits de nettoyage. Le nombre d’appels à ce centre de référence et d’expertise en toxicologie belge, accessible au 070-245 245, est passé de 3.177 unités en 2019 à 5.170 appels en 2020. Et il faut croire que la leçon n’a pas été retenue puisqu’au cours des six premiers mois de cette année, le nombre d’appels pour le gel hydroalcoolique a encore augmenté de 10 %.