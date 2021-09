L’engouement pour le vélo booste tout un écosystème

Quelques semaines seulement que la plateforme a été lancée et déjà plusieurs centaines d’annonces en ligne qui proposent des vélos d’occasion de toutes sortes. « Le site est accessible au grand public depuis la mi-août et ça donne d’incroyables résultats. Nous avons plus de mille membres inscrits et le nombre d’annonces postées évolue à vitesse grand V », se réjouit Michael Leidensdorf, le fondateur de Veloo.com. Celui-ci s’est engouffré dans une brèche : aujourd’hui peu d’acteurs ont investi le marché du vélo de seconde main. Sur le terrain, on trouve de rares magasins spécialisés, des bourses à vélos, portées principalement par le secteur associatif. Les vélocistes, eux, se concentrent souvent uniquement sur le neuf. « Et il n’existe pas de site ou de plateforme sur lesquels on se sent en sécurité et facile d’utilisation. Ici, nous proposons un service de livraison par exemple. » L’ambition du projet : devenir à terme l’Autoscout24 ou le Vinted du deux-roues.