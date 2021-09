L’équipe belge fait bloc: «Tous pour un, il se prénomme Wout»

La sélection belge fait bloc autour de Wout van Aert, leader unique et grandissime favori du 100e Mondial.

Le centre névralgique des championnats du monde s’est déplacé de la Flandre-Occidentale vers le Brabant, les équipes se sont approchées de Louvain, où la Belgique espère enlever dimanche un 27e titre planétaire. Sous un soleil incitant à la balade dans la jolie cité estudiantine, Wout van Aert et ses sept équipiers ont, jeudi matin, pris une première fois la température des circuits locaux, ceux qui useront les nerfs et limeront les organismes dimanche, au fil des 270 kilomètres. « Sympa de pouvoir rouler sur ces routes exceptionnellement fermées à la circulation, je n’étais jamais passé sous les fenêtres de mon appartement avec autant de liberté » sourit Jasper Stuyven, qui est né et a grandi à Louvain.