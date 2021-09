La Belgique croule sous une dette de 581 milliards

Les conclaves budgétaires battront leur plein la semaine prochaine. Après le covid et les inondations, la situation est profondément dégradée, particulièrement au fédéral et dans les entités francophones. Tôt ou tard, il faudra assainir profondément. Il en va de la cohésion du pays.

Durant un an et demi, la Belgique a dépensé sans compter. Pour endiguer la crise du covid et ses conséquences et pour gérer, en plus, les inondations qui ont surtout frappé la Wallonie. Alors que le covid a reculé, que les eaux se sont retirées, l’heure des comptes a sonné. Tous les niveaux de pouvoir que compte le pays préparent, la semaine prochaine, leur budget 2022. La facture est salée. Le déficit total de la maison Belgique est de 21,2 milliards d’euros, soit 4,14 % du produit intérieur brut, selon le rapport du Comité de monitoring, le groupe d’experts du gouvernement fédéral sur les questions budgétaires.