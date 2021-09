Anderlecht perd une partie de son bénéfice du Clasico

On peut décidément prêter aux chiffres ce que l’on veut qu’ils portent comme message. Largement dominateurs avec une possession cumulée de 65% sur les deux périodes, les hommes de Vincent Kompany ont perdu, sur un des rares temps forts de Gand parfaitement exploité en fin de premier acte, les deux tiers du bénéfice du succès de dimanche lors du Clasico. L’opération en or qu’ils pouvaient réaliser en négociant au mieux leur match d’alignement s’est révélée être une demi-frustration pour une équipe qui commençait pourtant à trouver un fil conducteur, à la fois en termes de jeu et de résultats. La troisième victoire de rang, dans l’esprit et la lettre de la série qui lui avait permis d’arracher les Playoffs 1 en mars dernier, n’est donc pas tombée au moment attendu pour le RSCA. Sans que cela ne constitue, a priori, davantage qu’un simple coup d’arrêt. Le déplacement de dimanche à Ostende en dira davantage sur le sujet.