Débat entre Zemmour et Mélenchon: un festival d’horreurs

Le « débat-événement » organisé ce jeudi soir entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon n’aura été qu’un festival d’horreurs.

Les plus vieux se souviendront d’avoir déjà vu quelque chose qui ressemblait à ça. C’était en 1994. Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen se voyaient offrir des gants de boxe pour débattre. Moufles rouges mises à part, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont rejoué la scène, ce jeudi soir, sur BFM/TV.

La chaîne, qui revendiquait sa propension à « faire des coups », avait annoncé le pugilat à grand renfort de teasers. Des placards dans la presse annonçaient le « débat-événement ». Avant même le lever de rideau, un plateau de chroniqueurs surexcités décomptait les minutes. On allait voir le « véritable lancement de la campagne présidentielle ». On s’étranglait déjà. S’il faut appeler « événement » le concours d’horreurs auquel on a assisté, le contrat aura été rempli.