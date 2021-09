Le pass sanitaire wallon, le choix tardif de l’efficacité

Une femme peut vouloir un enfant ou pas, mais elle ne peut en tout cas pas être à moitié enceinte. Il en va de même pour le pass sanitaire : on peut être pour, ou contre – c’est parfaitement légitime –, mais on ne peut pas être à moitié pour et à moitié contre. En tout cas pas quand on est un décideur politique aux commandes, qui doit donner un cadre précis, mener une politique, atteindre des résultats et rassurer les citoyens.

Ce jeudi, la Wallonie a donc finalement décidé de décider : elle appliquera le Covid Safe Ticket sur l’ensemble de son territoire. Mais tout ce qu’elle a gagné à tergiverser, à encommissionner, ce n’est pas de meilleures mesures, encore moins de meilleurs chiffres épidémiologiques ou de l’adhésion, mais du temps perdu.