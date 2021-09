« Chaque fois que j’ai lu Shakespeare, il m’a semblé que je déchiquète la cervelle d’un jaguar. » C’est de Lautréamont, alias Isidore Ducasse dans ses Poésies II, de 1870, et que vous trouvez en Livre de poche et en Poésie/Gallimard. Une pensée à tenter de comprendre et à tenter de méditer. Je vous laisse avec elle pour la semaine. Copies ramassées samedi prochain. Je suis curieux.