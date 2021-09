Manifestation nationale de la FGTB ce vendredi: les transports en commun perturbés

Le syndicat socialiste FGTB organise ce vendredi une manifestation nationale à Bruxelles. Ses revendications : que la loi qui fixe la marge salariale, datant de 1996, soit révisée. Aux yeux du syndicat, cette législation « bloque toute augmentation significative des salaires ».

Depuis 1996, cette loi prévoit un régime dans lequel les coûts salariaux ne doivent pas trop augmenter par rapport aux salaires à l’étranger, via une majoration salariale maximale générale dans les entreprises privées. Tous les deux ans, syndicats et patronat se retrouvent autour de la table pour conclure un accord inter-professionnel, qui comprend une norme salariale maximale à ne pas dépasser. Cette année, elle était limitée à 0,4 %, ce qui a outré les syndicats, jugeant cette augmentation possible insuffisante, et a empêché les parties de conclure un accord salarial.