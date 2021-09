Premier League: Guardiola contre Tuchel, le maître peut-il mater l’élève?

Invaincu contre Thomas Tuchel avant que l’Allemand n’arrive à Chelsea, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a perdu leurs trois confrontations la saison passée, dont la finale de la Ligue des champions, et doit corriger le tir samedi pour la 6e journée de Premier League.

Ils ne sont pas nombreux, les entraîneurs à avoir affronté Pep Guardiola plus de 4 fois et à avoir un bilan ne serait-ce qu’équilibré.

Ils ne sont même que deux, et ils officient en Angleterre : Jürgen Klopp (Liverpool), avec neuf victoires, autant de défaites et un nul, et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) qui a remporté quatre des huit matches, n’en perdant que trois pour un nul.

Thomas Tuchel pourrait bien rejoindre ce cercle fermé samedi en cas de victoire à Stamford Bridge face au tenant du titre.

Longtemps, pourtant, Tuchel a été relégué au rôle d’admirateur, voire de disciple.