Le syndicat chrétien mène plusieurs actions contre le blocage salarial

Le syndicat chrétien CSC mènera plusieurs actions syndicales ce vendredi pour montrer son opposition au blocage salarial "imposé par le gouvernement", indique-t-il dans un communiqué. Des actions auront lieu à Liège, à Verviers et dans plusieurs entreprises wallonnes et bruxelloises. "Le mot d'ordre est clair: reprenons le pouvoir sur nos salaires !", clament la CSC et la CNE.