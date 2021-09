Anna, à Berlin: «Elles n’ont à s’occuper de rien»

Certaines racontent toute leur histoire, d’autres disent seulement : “J’ai un problème” », raconte Anna, 30 ans, du groupe berlinois Ciocia Basia qui vient en aide aux femmes qui veulent avorter. Anna est diplômée en droit et elle est le premier contact de celles qui viennent de Pologne. Une trentaine de Polonaises viennent chaque mois à la clinique avec laquelle Anna travaille : « Et au moins une fois par semaine, sur le fauteuil du gynécologue, il s’avère que la grossesse est bien plus avancée que ce qu’a estimé le médecin polonais, ou que le fœtus présente de graves malformations dont il ne lui a pas touché mot. Heureusement, d’après ce que disent les patientes, la plupart des gynécologues polonais essaient de les aider et les informent de l’existence d’organisations comme la nôtre. »