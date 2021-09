Deux livres cultes

On lui parle de livres cultes ? Elle cite d’abord Stefan Zweig. « Ses œuvres historiques m’inspirent. J’aime beaucoup qu’il arrive à mêler Histoire et fiction. Or, l’Histoire comporte toujours des parts de fiction. Dans l’Histoire, il y a des vides qu’il faut bien combler, et ce que j’aime chez Zweig, c’est que ces manques à combler ne sont pas du tout cachés, d’où son recours à la fiction. Les faits seuls ne suffisent pas à ouvrir les portes du passé. Sans l’imaginaire, on ne peut pas se plonger dans une époque. Mon livre phare, c’est Le monde d’hier. C’est un livre qui a inspiré le sous-titre de mon livre (Les amnésiques), dans sa version allemande.