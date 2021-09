Lewis Hamilton sur son duel avec Max Verstappen: «J’adore cette bataille»

Près de deux semaines après son accrochage avec Max Verstappen à Monza, Lewis Hamilton est revenu sur son duel palpitant avec le pilote Néerlandais, qui le devance actuellement de cinq points au classement du championnat du monde.

« J’ai conscience que la bataille continuera à être aussi serrée, mais maintenant que je sais jusqu’où ça peut aller, je dois m’assurer de ne plus me retrouver dans une situation comme celle-là », a-t-il déclaré au micro de la RTBF. « Après ce qu’il s’est passé, je me suis réveillé le lundi en me disant que j’étais vraiment chanceux. L’issue aurait pu être bien plus sérieuse. Mais en tout cas je suis toujours prêt à ne rien lâcher. J’adore cette bataille avec Max. C’est comme ça que devraient être les courses. Ce n’est pas censé ressembler à un train de monoplaces qui se suivent gentiment », s’est enthousiasmé Hamilton.