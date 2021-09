Janusz Rudziński, à Berlin: «Elles n’ont pas mauvaise conscience»

Avant tout, soyons clairs : l’avortement est une opération comme une autre », dit Janusz Rudziński, un gynécologue qui vit et travaille en Allemagne depuis 40 ans. « Et ça ne regarde que les femmes concernées. Le médecin n’est qu’un exécutant. Ce sont l’Eglise et les politiciens qui en ont fait une question idéologique. Pour les uns, ça leur permet de gagner les élections, et pour les autres, de régner sur les âmes. »

« Quant aux femmes, on leur raconte qu’en interrompant leur grossesse, elles assassinent un futur enfant », poursuit Janusz Rudziński. « Mais je constate que cet argument a de moins en moins d’influence sur elles. Je ne dirais même pas qu’elles en souffrent particulièrement. Bien sûr, avant l’opération, elles sont inquiètes et restent mutiques. Mais après, elles se détendent et se montrent reconnaissantes. Elles n’ont pas mauvaise conscience. Pourtant, beaucoup de mes patientes sont catholiques. »