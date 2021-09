Les gagnants

Willy Borsus

Contre vents et marées et surtout contre l’avis de son président de parti (GLB va dire que ce n’est pas vrai, que son discours n’a pas changé d’un iota et patati et patata…), le chef de file du MR au gouvernement wallon a contribué à la mise en place d’un pass sanitaire en Wallonie. Ne dramatisons pas toutefois : les divergences entre libéraux seront vite oubliées. Ils en ont vu tellement d’autres, des divergences, les libéraux…

Cian Uijtdebroeks